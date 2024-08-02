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Новый трейлер фильма "Подай знак" от Зои Кравиц раскрывает мрачные тайны тропического острова

Вышел новый трейлер фильма "Подай знак" с участием Ченнинга Татума

1:38
Кино

1 августа 2024 года Amazon MGM Studios выпустили новый трейлер фильма "Подай знак" (Blink Twice). Как сообщает "ИнтерМедиа", главные роли в режиссёрском дебюте Зои Кравиц исполнили Ченнинг Татум, Адриа Архона, Наоми Аки, Кристиан Слейтер, Алия Шокат, Джина Дэвис и др.

Вышел новый трейлер фильма "Подай знак" с участием Ченнинга Татума
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Amazon MGM Studios, PDM

Трейлер начинается с интервью миллиардера Слейтера Кинга (Татум), владельца высокотехнологичной компании. Он рассказывает о своём решении временно отойти от светской жизни и купить остров, где он устроил райский курорт.

Затем зрители видят, как Слейтер приглашает официантку Фриду (Аки), которая ему приглянулась на приёме, посетить его остров вместе с подругой Джесс (Шокат) и другими гостями. На острове у всех отбирают мобильные телефоны для полноценного отдыха, взамен предлагая изысканные угощения, красивую одежду, спа и другие развлечения.

Вскоре Фрида замечает проблемы с памятью: она теряет счёт времени, под ногтями находит грязь, а её подруга Джесс исчезает бесследно. При этом другие гости даже не помнят о её существовании. В компании Сары (Архона) Фрида решает разгадать мрачные тайны острова, найти телефон и сбежать. Однако, по окончании трейлера становится ясно, что она раскрывает нечто большее, ставя свою жизнь под ещё большую угрозу.

В мировой прокат "Подай знак" выйдет 23 августа.

BLINK TWICE | Official Trailer 2
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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