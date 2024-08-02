Мультфильм "Головоломка 2" собрал 1,524 млрд долларов, став одним из самых кассовых в истории

Мультфильм Pixar "Головоломка 2" превзошёл кинокомикс "Мстители" и вошёл в список самых кассовых фильмов всех времён. Сиквел занял десятое место в рейтинге, заработав 1,524 миллиарда долларов.
Фильм собрал 618,8 миллиона долларов в Северной Америке и 905 миллионов долларов на международных рынках. Для сравнения, "Мстители", выпущенные в 2012 году, заработали 1,521 миллиарда долларов. "Форсаж 7" также уступил "Головоломке 2", собрав 1,515 миллиарда долларов.
Ранее "Головоломка 2" стала самым кассовым мультфильмом в истории, обойдя "Холодное сердце 2". В России продолжение было показано в формате предсеансового "Головоломка", где собрало более 500 миллионов рублей.
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