Стали известны имена актёров, которые снимутся в экранизации пьесы "Король Лир"

Аль Пачино исполнит главную роль в экранизации пьесы "Король Лир"

Стал известен актёрский состав предстоящей экранизации пьесы Уильяма Шекспира "Король Лир", пишет портал "Deadline".

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В адаптации примет участие Аль Пачино. Он исполнит главную роль. При этом в проекте снимутся Питер Динклейдж, Джессика Честейн, Ариана Дебос, Рэйчел Броснахэн и другие актёры. В качестве режиссёра и сценариста выступит Бернард Роуз. Дата премьеры картины пока не сообщается.

По сюжету правитель делит землю между своими детьми. Король Лир отвергает любящую его дочь и доверяет владения её злобным сёстрам. Они лишают правителя власти.