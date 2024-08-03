Том Круз может выполнить эффектный трюк на закрытии Олимпиады

Том Круз может спуститься по канату с вершины стадиона на закрытии Олимпиады

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет TMZ со ссылкой на свои источники.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По информации издания, звезда фильмов "Миссия невыполнима" может спуститься по канату с вершины стадиона "Стад де Франс" вместе с олимпийским флагом. После этого зрителям покажут промо-ролик. В нём продемонстрируют путешествие актёра на самолёте с олимпийским флагом из Франции в Лос-Анджелес. Летом 2028 года в городе пройдёт Олимпиада.

Ранее Pravda.Ru писала, что Том Круз планирует жениться в четвёртый раз.