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Universal Pictures снимет биографический фильм по мемуарам Бритни Спирс "Женщина во мне"

Universal экранизирует мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне"

1:22
Кино

Universal Pictures приобрела права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне", и по этой книге будет снят биографический фильм. Об этом сообщает издание Variety.

Universal экранизирует мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне"
Фото: commons.wikimedia.org by Glenn Francis, CC BY-SA 4.0

Режиссёром фильма станет Джон Чу, известный своими работами над мюзиклом "Злая" с Арианой Гранде, мелодрамой "Безумно богатые азиаты" и боевиком "Иллюзия обмана 2".

Продюсировать байопик о Бритни Спирс будет Марк Платт, который работал над такими фильмами, как "Ла-Ла Ленд", "Драйв" и "Вавилон". Спирс в соцсети X (ранее Twitter) сообщила, что сотрудничает с Платтом над "секретным проектом", добавив, что он всегда создавал "её любимые фильмы".

Другие детали о проекте пока не раскрываются. Также неизвестно, кто будет играть в фильме.

Мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне" (The Woman in Me) вышли в США 24 октября 2023 года под издательством Gallery Books, принадлежащем холдингу Simon & Schuster.

В своей книге певица впервые детально рассказала о своей семье, аборте от Джастина Тимберлейка, который она сделала в 19 лет, неудачной кинокарьере, а также о ментальных проблемах и славе.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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