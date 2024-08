Universal Pictures снимет биографический фильм по мемуарам Бритни Спирс "Женщина во мне"

Universal Pictures приобрела права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне", и по этой книге будет снят биографический фильм. Об этом сообщает издание Variety.

Режиссёром фильма станет Джон Чу, известный своими работами над мюзиклом "Злая" с Арианой Гранде, мелодрамой "Безумно богатые азиаты" и боевиком "Иллюзия обмана 2".

Продюсировать байопик о Бритни Спирс будет Марк Платт, который работал над такими фильмами, как "Ла-Ла Ленд", "Драйв" и "Вавилон". Спирс в соцсети X (ранее Twitter) сообщила, что сотрудничает с Платтом над "секретным проектом", добавив, что он всегда создавал "её любимые фильмы".

Другие детали о проекте пока не раскрываются. Также неизвестно, кто будет играть в фильме.

Мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне" (The Woman in Me) вышли в США 24 октября 2023 года под издательством Gallery Books, принадлежащем холдингу Simon & Schuster.

В своей книге певица впервые детально рассказала о своей семье, аборте от Джастина Тимберлейка, который она сделала в 19 лет, неудачной кинокарьере, а также о ментальных проблемах и славе.