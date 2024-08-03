Стало известно, какие фильмы оказались самыми популярными у российских пиратов в июле

Компания F.A.C.C.T. по просьбе издания "Бюллетень кинопрокатчика" составила список фильмов, наибольшее число нелегальных копий которых было в российском сегменте интернета в июле этого года.
Самым популярным фильмом у пиратов стал комедийный экшн "Полицейский из Беверли-Хиллз 4". Вторую строчку занял проект "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", а третью — "Последняя остановка в округе Юма". При этом в десятку наиболее популярных фильмов попали и другие картины:
Ранее Pravda.Ru писала, что Netflix потратила 150 миллионов долларов на "Полицейского из Беверли-Хиллз 4".
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.