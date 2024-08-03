Стало известно, какие фильмы оказались самыми популярными у российских пиратов в июле

"Полицейский из Беверли-Хиллз 4" стал самым популярным фильмом у российских пиратов

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания F.A.C.C.T. по просьбе издания "Бюллетень кинопрокатчика" составила список фильмов, наибольшее число нелегальных копий которых было в российском сегменте интернета в июле этого года.

Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay, PDM

Самым популярным фильмом у пиратов стал комедийный экшн "Полицейский из Беверли-Хиллз 4". Вторую строчку занял проект "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", а третью — "Последняя остановка в округе Юма". При этом в десятку наиболее популярных фильмов попали и другие картины:

"Дэдпул и Росомаха";

"Смотрители";

"Планета обезьян: Новое царство";

"Список подозреваемых";

"Шпион на всю голову";

"Плохие парни до конца";

"Падение империи".

Ранее Pravda.Ru писала, что Netflix потратила 150 миллионов долларов на "Полицейского из Беверли-Хиллз 4".