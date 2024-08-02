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Сериалу "Библиотекарь" анонсировали второй сезон

Сериал "Библиотекарь" получит второй сезон

1:02
Кино

Популярный российский сериал в жанре городского фэнтези "Библиотекарь" с Никитой Ефремовым в главной роли, основанный на одноименном бестселлере Михаила Елизарова, получит продолжение. Об этом сообщила генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева в рамках шоу Сусанны Альпериной "Медийные лица".

Сериал "Библиотекарь" получит второй сезон
Фото: commons.wikimedia.org by Karl Friedrich Schinkel

Также было объявлено о продлении на второй сезон исторического детектива Тимура Алпатова "Художник", удостоенного премии "Золотой орел" как лучший сериал онлайн-платформ.

Интересно, что второй сезон "Библиотекаря" будет развиваться уже без опоры на литературный первоисточник, так как сюжет первого сезона практически полностью охватил события романа, хотя и с некоторыми отступлениями.

Таким образом, поклонников этих захватывающих сериалов ожидают новые интригующие сюжетные повороты и неожиданные развития событий. Остается только набраться терпения и дождаться премьеры новых сезонов.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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