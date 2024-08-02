Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сериал "Библиотекарь" получит второй сезон
Певица Юлия Ковальчук показала редкое фото с мужем и заговорила о разлуке
Телеведущая Ксения Бородина перестала скрывать личную жизнь
Рецепт салат Цезарь классический с курицей
Актёр Райан Рейнольдс назвал отцовство своей суперсилой
Почему нужно сдавать анализы перед отпуском?
Названы 4 самых популярных филлера для губ
Советы, как выбрать стол для кухни
Актёр Павел Табаков закрутил роман с пиарщицей Ксенией Ермоленко
На экраны выходит фильм о "поэте поколения 90-х" Борисе Рыжем

Новый фильм "Рыжий" расскажет о судьбе российского поэта "переломных 90-х"

2:00
Кино

В преддверии 50-летия со дня рождения Бориса Рыжего, на экраны выходит фильм Семена Серзина "Рыжий" — нестандартный взгляд на жизнь и творчество поэта, ушедшего из жизни в 2001 году в возрасте 26 лет. Действие картины разворачивается в атмосфере переломных 90-х годов в Екатеринбурге, родном городе поэта. Главную роль исполнил музыкант и писатель Евгений Алехин.

Новый фильм "Рыжий" расскажет о судьбе российского поэта "переломных 90-х"
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, CC BY-SA 4.0

Премьерный показ фильма состоялся на фестивале "Маяк" осенью прошлого года, а широкой публике картина будет представлена 3 сентября в московском кинотеатре "Художественный".

Фильм погружает зрителя в бурный мир 90-х, показывая Екатеринбург как город, полный поэзии и опасности, где царят новые, жесткие законы. Критики и зрители, уже посмотревшие фильм, отмечают удачное сочетание высокого поэтического слога и прозаичной реальности того времени.

В картине задействован яркий актерский состав, включая Таисию Вилкову, Евгения Ткачука, Евгения Серзина, а также Олега Гаркушу, фронтмена группы "АукцЫон", в роли Евгения Евтушенко.

Режиссер Семен Серзин, известный по фильму "Человек из Подольска" и работам в театре, представляет Бориса Рыжего как молодого ученого, поэта, скитающегося по улицам Екатеринбурга в компании друзей, пытающихся заработать на жизнь творчеством. Рыжий показан как ироничный и простой в общении человек, способный на диалог как с бандитами, так и с литературной элитой. Он также предстает как любящий муж и отец, пытающийся уравновесить свою бурную жизнь с семейными обязанностями.

Фильм "Рыжий" выйдет в прокат 12 сентября, предлагая зрителям погрузиться в мир поэзии и реализма 90-х и по-новому взглянуть на личность Бориса Рыжего.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов "Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России? Любовь Степушова ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS Дмитрий Плотников
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
Актёр Павел Табаков закрутил роман с пиарщицей Ксенией Ермоленко
Никита Кологривый ответил на игривые подкаты Виктории Бони
Там мужчины бьют женщин: Джоан Роулинг возмущена Олимпиадой в Париже
Nature: лишайники, мхи, микробы и травы занимают территории отступивших ледников
Blizzard открывает бесплатный доступ к World of Warcraft
Названы лучшие силовые виды спорта
ЦБ понизил официальный курс доллара до уровня 85,78 рубля
Актриса Лиза Арзамасова показала вечеринку в честь выхода в декрет
Даже после сбора урожая смородина и крыжовник нуждаются в уходе
Жемчужина коллекционеров: уникальный Shelby Cobra оценили в 1,5 млн долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников