На экраны выходит фильм о "поэте поколения 90-х" Борисе Рыжем

Новый фильм "Рыжий" расскажет о судьбе российского поэта "переломных 90-х"

2:00 Your browser does not support the audio element. Кино

В преддверии 50-летия со дня рождения Бориса Рыжего, на экраны выходит фильм Семена Серзина "Рыжий" — нестандартный взгляд на жизнь и творчество поэта, ушедшего из жизни в 2001 году в возрасте 26 лет. Действие картины разворачивается в атмосфере переломных 90-х годов в Екатеринбурге, родном городе поэта. Главную роль исполнил музыкант и писатель Евгений Алехин.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, CC BY-SA 4.0

Премьерный показ фильма состоялся на фестивале "Маяк" осенью прошлого года, а широкой публике картина будет представлена 3 сентября в московском кинотеатре "Художественный".

Фильм погружает зрителя в бурный мир 90-х, показывая Екатеринбург как город, полный поэзии и опасности, где царят новые, жесткие законы. Критики и зрители, уже посмотревшие фильм, отмечают удачное сочетание высокого поэтического слога и прозаичной реальности того времени.

В картине задействован яркий актерский состав, включая Таисию Вилкову, Евгения Ткачука, Евгения Серзина, а также Олега Гаркушу, фронтмена группы "АукцЫон", в роли Евгения Евтушенко.

Режиссер Семен Серзин, известный по фильму "Человек из Подольска" и работам в театре, представляет Бориса Рыжего как молодого ученого, поэта, скитающегося по улицам Екатеринбурга в компании друзей, пытающихся заработать на жизнь творчеством. Рыжий показан как ироничный и простой в общении человек, способный на диалог как с бандитами, так и с литературной элитой. Он также предстает как любящий муж и отец, пытающийся уравновесить свою бурную жизнь с семейными обязанностями.

Фильм "Рыжий" выйдет в прокат 12 сентября, предлагая зрителям погрузиться в мир поэзии и реализма 90-х и по-новому взглянуть на личность Бориса Рыжего.