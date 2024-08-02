К 80-летию победы в кинотеатрах покажут фильм про блокаду Ленинграда

Новая кинолента, снятая к 80-летию победы, расскажет про блокаду Ленинграда

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Новая кинолента повествует о трогательной дружбе мальчика Мити и его верного пса Карузо в блокадном Ленинграде. Рискуя жизнью, они добывали пропитание для своей семьи и соседей. Совместный проект российской компании "Мирфильм" при поддержке Фонда кино и белорусской киностудии "Белроскино" планируется к выходу на экраны России и Беларуси к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: victory.rusarchives.ru by Sergey Strunnikov, PDM

Съемочная группа выбрала натурную площадку вблизи Заславля, города-спутника Минска, которая превратилась в киношный пригород осажденного Ленинграда. Здесь были отсняты ключевые сцены фильма, основанного на реальной истории героического пса Трезора. Во время голода он спас своих хозяев и несколько семей, добывая в лесу зайцев и помогая искать оставшиеся в полях подмороженные овощи.

Режиссером картины выступил молодой и талантливый Иван Харатьян, для которого "Карузо" стал полнометражным дебютом. Он применил необычный режиссерский прием, показав некоторые сцены глазами собаки, что позволило ярче передать контраст и драматизм сюжета. По словам режиссера, фильм рассказывает искреннюю и проникновенную историю о доброте, сострадании и самопожертвовании. Он отметил сложность работы над постановочными сценами, включая использование пиротехники и съемки с массовкой, а также высоко оценил возможность сотрудничества с опытными актерами.

В фильме снялся и народный артист России Дмитрий Харатьян, сыгравший повзрослевшего Мишу, который пронес через годы память о своем верном друге.

Атмосферу фильма дополняет замечательная музыка Александра Розенбаума, чья жизнь и творчество тесно связаны с Санкт-Петербургом. Звездный актерский состав, включая Светлану Иванову, Алексея Маклакова и Александра Балуева, также привлечет внимание зрителей.