В фильме "Служебный роман" обнаружили киноляп на 43-й минуте второй серии

В фильме "Служебный роман" нашли киноляп

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В фильме Эльдара Рязанова "Служебный роман" нашли киноляп с зонтом. Об этом пишет издание "РБК".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0

Неточность обнаружили во второй серии картины. На 43-й минуте от начала Ольга, героиня Светланы Немоляевой, задумчиво направляется на электричку. В это время идёт дождь, поэтому девушка держит в руке зонт. Сначала его ручка белая и круглая. Однако уже в следующем кадре она становится продолговатой формы.

По сюжету "Служебного романа" Анатолий Новосельцев является робким и застенчивым человеком. Он мечтает о повышении на работе. Поэтому приятель героя Самохвалов советует Анатолию начать ухаживать за Людмилой Калугиной — директором учреждения.