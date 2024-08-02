Приёмный сын Джоли и Питта Пакс госпитализирован после ДТП

Приёмный сын Джоли и Питта пострадал в ДТП

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Пакс, приёмный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, был госпитализирован после аварии. У 20-летнего молодого человека травма головы, однако, как сообщает TMZ, его состояние не вызывает серьёзных опасений.

Фото: flickr.com by cliff1066, CC BY 2.0

По информации источника, Пакс на своём байке столкнулся с автомобилем на одной из оживлённых улиц Лос-Анджелеса в понедельник, происшествие случилось на перекрёстке.

Также сообщается, что на момент аварии Пакс был без защитного шлема. Его доставили в больницу на скорой помощи для обследования: его состояние стабильно.

По некоторым данным, именно конфликт между Питтом и Паксом послужил одной из причин развода звёздной пары.