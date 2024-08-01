Пользователей Сети удивила одна деталь: 18-летняя Шайло Джоли-Питт впервые за долгое время попала в объективы папарацци

Пользователей Сети поразило сходство 18-летней Шайло Джоли-Питт с Брэдом Питтом

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18-летняя Шайло Джоли-Питт, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, впервые за долгое время попала в объективы папарацци. Пользователей Сети удивило сходство девушки с отцом.

Фото: YouTube канал Gym4u TV by Скриншот видео YouTube канала Gym4u TV, PDM

Шайло всегда была популярнее своих братьев и сестер, и ей пророчили невероятную красоту. Так и вышло, она растёт настоящей красавицей. Но Шайло не пользуется этим. Даже скрывает под безразмерной одеждой и редко пользуется косметикой.

По словам её учителя танцев, девочка тренируется наравне с другими танцорами и противится поблажкам.

В мае Шайло исполнилось 18 лет, и она выбрала себе профессию — продюсирование, вопреки уговорам матери не лезть в шоу-бизнес. Но она хочет оставаться за кадром, и поэтому редко попадается на глаза журналистам.

Накануне ее всё-таки застали папарацци — одетую как обычно в стиле кэжуал, с взлохмаченными волосами, забранными в ободок. Пользователи сети отметили, что она очень похожа на отца. Забавно, что это всплыло на фоне новостей о непростом отношении Шайло к Брэду.