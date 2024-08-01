Джереми Реннер прокомментировал роль Дума Роберта Дауни-младшего

Джереми Реннер — о Роберте Дауни-младшем в роли Дума: "Я даже не знал об этом"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Известный актёр Роберт Дауни-младший снова появится в киновселенной Marvel. Ему дали роль главного злодея в "Мстителях 5" и "Мстителях 6" — персонажа Доктор Виктор фон Дум.

Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek, CC BY 2.0

Эта новость — большое событие не только для фанатов Marvel, но и для актёра Джереми Реннера, который играет роль Соколиного глаза в киновселенной.

Он признался, что для него это стало большим сюрпризом. Дело в том, что Дауни-младший не говорил о своей роли даже близким друзьям.

"Я даже не знал об этом, он ничего не сказал! И ведь мы хорошие друзья. После анонса я тут же начал писать в наш семейный чат Мстителей и спрашивать, почему он всё это время молчал. Да, это большое событие, и я очень жду премьеры будущих фильмов", — цитирует Реннера US Weekly.

Кстати, премьера "Мстителей: Судный день" состоится в мае 2026 года, а "Мстители: Секретные войны" покажут в мае 2027 года.