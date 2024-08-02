Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переплата по ипотеке — это в среднем плюс ещё две квартиры, подсчитала экономист
5 проверенных техник, которые помогут копить деньги
Неожиданные лидеры: какие авто угоняют чаще всего в России?
В 2025 году ипотечные ставки могут снизиться на 2-3%, предрёк страховой брокер
Впервые в мире пациенту установили сердце из титана
Как избавиться от тёмных кругов под глазами с помощью картофеля?
"Аэрофлот" сможет возобновить рейсы на Бали с сентября
Секреты экономии на путешествиях, о которых знают немногие
Что лучше есть после тренировки: белки или углеводы
Актёр Володин рассказал, как возвращали сбежавших волков на съёмки "Бешенства"

Волки сбежали в лес на съёмках фильма "Бешенство"

Кино

Актёр Всеволод Володин рассказал, что на съёмках фильма Дмитрия Дьяченко "Бешенство" из вольера сбежали волки. Об этом он сообщил изданию "Комсомольская правда".

Волки сбежали в лес на съёмках фильма "Бешенство"
Фото: flickr.com by dalliedee, CC BY 2.0

По словам актёра, инцидент произошёл в первые дни съёмок. Животные прогрызли ограждение и сбежали. Однако команда смогла вернуть волков с помощью сосисок.

"Специально для волков построили вольер. В один из первых съёмочных дней они прогрызли ограждение и убежали в лес. Мы возвращали их сосисками. Вообще они едят 12 килограммов в день, но работают только за сосиски", — рассказал Всеволод Володин.

По сюжету фильма в тайге начинается эпидемия бешенства среди животных. В это время отец с сыном приезжают в охотничий домик. Герои оказываются в западне.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
В легендарный лагерь "Артек" приезжают самые активные дети Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Зеленский сдулся или его сдули? Почему Киев вдруг захотел референдума в стране по вопросу РФ
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Последние материалы
Неожиданные лидеры: какие авто угоняют чаще всего в России?
Волки сбежали в лес на съёмках фильма "Бешенство"
В 2025 году ипотечные ставки могут снизиться на 2-3%, предрёк страховой брокер
Впервые в мире пациенту установили сердце из титана
Как избавиться от тёмных кругов под глазами с помощью картофеля?
"Аэрофлот" сможет возобновить рейсы на Бали с сентября
Секреты экономии на путешествиях, о которых знают немногие
Что лучше есть после тренировки: белки или углеводы
Приехавшего в Москву Никиту Преснякова подняли на смех
Первые модели Xbox One теряют функциональность из-за устаревшей прошивки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников