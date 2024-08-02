Актёр Володин рассказал, как возвращали сбежавших волков на съёмки "Бешенства"

Волки сбежали в лес на съёмках фильма "Бешенство"

Актёр Всеволод Володин рассказал, что на съёмках фильма Дмитрия Дьяченко "Бешенство" из вольера сбежали волки. Об этом он сообщил изданию "Комсомольская правда".

Фото: flickr.com by dalliedee, CC BY 2.0

По словам актёра, инцидент произошёл в первые дни съёмок. Животные прогрызли ограждение и сбежали. Однако команда смогла вернуть волков с помощью сосисок.

"Специально для волков построили вольер. В один из первых съёмочных дней они прогрызли ограждение и убежали в лес. Мы возвращали их сосисками. Вообще они едят 12 килограммов в день, но работают только за сосиски", — рассказал Всеволод Володин.

По сюжету фильма в тайге начинается эпидемия бешенства среди животных. В это время отец с сыном приезжают в охотничий домик. Герои оказываются в западне.