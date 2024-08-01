Неужели Ди Каприо женится? У Виттории Черетти заметили кольцо с бриллиантом в виде сердца на безымянном пальце

Подруга Ди Каприо надела бриллиантовое кольцо на безымянный палец

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Папарацци сфотографировали Леонардо Ди Каприо и его 26-летнюю подругу Витторию Черетти во время ужина на веранде элитного итальянского ресторана.

Фото: youtube.com by Руководство агентства по подбору талантов, CC BY 3.0

На одном из снимков можно увидеть, что на пальце девушки блестит кольцо с бриллиантом в виде сердца. Пользователи интернета предположили, что актёр подарил его своей возлюбленной, выражая готовность к серьёзным отношениям.

49-летний Ди Каприо балует свою избранницу роскошным отдыхом в Италии, куда вместе с ними прилетел и Тоби Магуайр. Звёздная компания беззаботно проводит время на яхте, загорая и катаясь на гидроциклах.