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Неужели Ди Каприо женится? У Виттории Черетти заметили кольцо с бриллиантом в виде сердца на безымянном пальце

Подруга Ди Каприо надела бриллиантовое кольцо на безымянный палец

0:42
Кино

Папарацци сфотографировали Леонардо Ди Каприо и его 26-летнюю подругу Витторию Черетти во время ужина на веранде элитного итальянского ресторана.

Подруга Ди Каприо надела бриллиантовое кольцо на безымянный палец
Фото: youtube.com by Руководство агентства по подбору талантов, CC BY 3.0

На одном из снимков можно увидеть, что на пальце девушки блестит кольцо с бриллиантом в виде сердца. Пользователи интернета предположили, что актёр подарил его своей возлюбленной, выражая готовность к серьёзным отношениям.

49-летний Ди Каприо балует свою избранницу роскошным отдыхом в Италии, куда вместе с ними прилетел и Тоби Магуайр. Звёздная компания беззаботно проводит время на яхте, загорая и катаясь на гидроциклах.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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