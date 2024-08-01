Неужели Ди Каприо женится? У Виттории Черетти заметили кольцо с бриллиантом в виде сердца на безымянном пальце

Папарацци сфотографировали Леонардо Ди Каприо и его 26-летнюю подругу Витторию Черетти во время ужина на веранде элитного итальянского ресторана.
На одном из снимков можно увидеть, что на пальце девушки блестит кольцо с бриллиантом в виде сердца. Пользователи интернета предположили, что актёр подарил его своей возлюбленной, выражая готовность к серьёзным отношениям.
49-летний Ди Каприо балует свою избранницу роскошным отдыхом в Италии, куда вместе с ними прилетел и Тоби Магуайр. Звёздная компания беззаботно проводит время на яхте, загорая и катаясь на гидроциклах.
Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.