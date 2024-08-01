Ченнинг Татум рассказал о своём восторге от съёмок в фильме "Дэдпул и Росомаха" и поблагодарил Райана Рейнольдса за поддержку

Ченнинг Татум назвал фильм "Дэдпул и Росомаха" шедевром

Актёр Ченнинг Татум, известный по ролям в фильмах "Мачо и ботан", наконец прервал молчание и поделился своими впечатлениями от участия в съёмках фильма "Дэдпул и Росомаха" (Deadpool And Wolverine).

Фото: YouTube канал Дмитрий Череватенко by Скриншот видео YouTube канала Дмитрий Череватенко, PDM

"Я невероятно благодарен за возможность сняться в этом фильме. По-моему, он получился выдающимся и приносит чистое удовольствие. В кинотеатре я буквально смеялся до слёз", — поделился актёр.

Татум также отметил, что Райан Рейнольдс активно поддерживал его и персонажа Гамбита, добавив: