Кинокомпания Global Film выпустила дублированный трейлер фантастического триллера "Меган: к вашим услугам". Главную роль в фильме исполнила Меган Фокс, а премьера в России назначена на 29 августа.
События фильма происходят в будущем, когда роботы научатся заменять людей. Пока жена Ника находится в больнице в тяжёлом состоянии, высокотехнологичный робот Меган становится хранительницей дома. Однако её холодный и расчётливый искусственный интеллект не хочет быть просто заменой. Меган готова на всё, чтобы навсегда остаться частью этой семьи, даже против их воли.
В фильме также снялись Мадлен Зима, Микеле Морроне и Атанас Сребрев. Режиссёром картины выступил С. К. Дэйл.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.