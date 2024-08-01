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Вышел трейлер фантастического триллера "Меган: к вашим услугам" с Меган Фокс в главной роли

Вышел русский трейлер фантастики "Меган: к вашим услугам" с Меган Фокс

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Кино

Кинокомпания Global Film выпустила дублированный трейлер фантастического триллера "Меган: к вашим услугам". Главную роль в фильме исполнила Меган Фокс, а премьера в России назначена на 29 августа.

Вышел русский трейлер фантастики "Меган: к вашим услугам" с Меган Фокс
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Global Film, PDM

События фильма происходят в будущем, когда роботы научатся заменять людей. Пока жена Ника находится в больнице в тяжёлом состоянии, высокотехнологичный робот Меган становится хранительницей дома. Однако её холодный и расчётливый искусственный интеллект не хочет быть просто заменой. Меган готова на всё, чтобы навсегда остаться частью этой семьи, даже против их воли.

В фильме также снялись Мадлен Зима, Микеле Морроне и Атанас Сребрев. Режиссёром картины выступил С. К. Дэйл.

МЕГАН: к вашим услугам. Трейлер. В кино с 29 августа. HD 18+
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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