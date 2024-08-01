Вышел трейлер фантастического триллера "Меган: к вашим услугам" с Меган Фокс в главной роли

Вышел русский трейлер фантастики "Меган: к вашим услугам" с Меган Фокс

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпания Global Film выпустила дублированный трейлер фантастического триллера "Меган: к вашим услугам". Главную роль в фильме исполнила Меган Фокс, а премьера в России назначена на 29 августа.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Global Film, PDM

События фильма происходят в будущем, когда роботы научатся заменять людей. Пока жена Ника находится в больнице в тяжёлом состоянии, высокотехнологичный робот Меган становится хранительницей дома. Однако её холодный и расчётливый искусственный интеллект не хочет быть просто заменой. Меган готова на всё, чтобы навсегда остаться частью этой семьи, даже против их воли.

В фильме также снялись Мадлен Зима, Микеле Морроне и Атанас Сребрев. Режиссёром картины выступил С. К. Дэйл.