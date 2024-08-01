Джонатан Мэйджерс прокомментировал замену его персонажа Канга на Доктора Дума в исполнении Роберта Дауни-младшего

Джонатан Мэйджерс высказался по поводу своей замены в новых "Мстителях"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Бывшего исполнителя роли Канга Джонатана Мэйджерса огорчила новость о том, что новым злодеем в блокбастере Marvel станет Доктор Дум, которого сыграет Роберт Дауни-младший.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kino Spoiler, PDM

"Да, я убит горем. Разумеется, — признался актер, когда его спросили о реакции на решение Marvel отказаться от персонажа. — Я обожаю Канга. Хотя Доктор Дум — тоже крутой".

В декабре 2023 года Мэйджерса признали виновным по двум пунктам обвинения в харассменте и нападении на его бывшую девушку Грейс Джаббари. После этого студия Marvel разорвала контракт с актёром и убрала из названия пятых "Мстителей" упоминание Канга. На прошедшем Comic-Con в Сан-Диего стало известно, что студия введёт в киновселенную другого злодея из комиксов — Доктора Дума, главного противника Фантастической четвёрки, на роль которого пригласили Дауни.

Сейчас Мэйджерс, потерявший роли в нескольких крупных проектах, готовится к съёмкам в триллере "Безжалостный", который поставит Мартин Вильнёв.