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Джонатан Мэйджерс прокомментировал замену его персонажа Канга на Доктора Дума в исполнении Роберта Дауни-младшего

Джонатан Мэйджерс высказался по поводу своей замены в новых "Мстителях"

1:11
Кино

Бывшего исполнителя роли Канга Джонатана Мэйджерса огорчила новость о том, что новым злодеем в блокбастере Marvel станет Доктор Дум, которого сыграет Роберт Дауни-младший.

Джонатан Мэйджерс высказался по поводу своей замены в новых "Мстителях"
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kino Spoiler, PDM

"Да, я убит горем. Разумеется, — признался актер, когда его спросили о реакции на решение Marvel отказаться от персонажа. — Я обожаю Канга. Хотя Доктор Дум — тоже крутой".

В декабре 2023 года Мэйджерса признали виновным по двум пунктам обвинения в харассменте и нападении на его бывшую девушку Грейс Джаббари. После этого студия Marvel разорвала контракт с актёром и убрала из названия пятых "Мстителей" упоминание Канга. На прошедшем Comic-Con в Сан-Диего стало известно, что студия введёт в киновселенную другого злодея из комиксов — Доктора Дума, главного противника Фантастической четвёрки, на роль которого пригласили Дауни.

Сейчас Мэйджерс, потерявший роли в нескольких крупных проектах, готовится к съёмкам в триллере "Безжалостный", который поставит Мартин Вильнёв.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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