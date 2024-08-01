Брэд Питт не может связаться с сыном Паксом после его аварии на электровелосипеде в Лос-Анджелесе

Голливудский актёр Брэд Питт сообщил, что не смог связаться со своим сыном Паксом после аварии. Об этом информирует издание Daily Mail.
Согласно источнику из окружения актёра, Брэд Питт глубоко опечален из-за инцидента, произошедшего с его сыном. Он "чувствует себя абсолютно беспомощным, так как ничего не может сделать". Брэд Питт неоднократно пытался дозвониться до своих детей, но они не отвечают.
Инсайдер также отметил, что актёр против того, чтобы Пакс передвигался на электровелосипеде без шлема. По мнению Питта, его сын должен использовать автомобиль.
29 июля Пакс Джоли-Питт попал в аварию в Лос-Анджелесе, столкнувшись на своём электровелосипеде с автомобилем. Сообщается, что он был без шлема. На место происшествия прибыли полицейские и медики.
Очевидцы утверждают, что Пакс жаловался на боль в бедре. Кроме того, он получил травму головы и был срочно доставлен в больницу. По информации журналистов, врачи опасались небольшого кровоизлияния в мозг, однако позже появилась информация, что его, возможно, скоро выпишут.
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