В Санкт-Петербурге начали снимать триллер "Пранкер" с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым

Компании "Bazelevs" и "Пандора" приступили к работе над триллером "Пранкер". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Съёмки проходят в Санкт-Петербурге. В качестве режиссёра и автора сценария выступает Александр Харламов. Главные роли в проекте исполняют Максим Матвеев и Алексей Серебряков. Кроме них в картине принимают участие Юрий Чулков, Ирина Ракшина и другие актёры. Предположительно, съёмки завершатся уже в этом месяце, а фильм выйдет в кинотеатрах в начале 2025 года.
По сюжету триллера пранкер обманом выманивает секретные сведения про недобросовестных людей. Он считает, что благодаря этому вершит справедливость. Однако скоро герой оказывается втянут в конфликт бизнес-конкурентов. Теперь его близкие находятся в опасности.
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