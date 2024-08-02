В Санкт-Петербурге начали снимать триллер "Пранкер" с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым

Стартовали съёмки триллера "Пранкер" с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Компании "Bazelevs" и "Пандора" приступили к работе над триллером "Пранкер". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев, CC BY-SA 4.0

Съёмки проходят в Санкт-Петербурге. В качестве режиссёра и автора сценария выступает Александр Харламов. Главные роли в проекте исполняют Максим Матвеев и Алексей Серебряков. Кроме них в картине принимают участие Юрий Чулков, Ирина Ракшина и другие актёры. Предположительно, съёмки завершатся уже в этом месяце, а фильм выйдет в кинотеатрах в начале 2025 года.

По сюжету триллера пранкер обманом выманивает секретные сведения про недобросовестных людей. Он считает, что благодаря этому вершит справедливость. Однако скоро герой оказывается втянут в конфликт бизнес-конкурентов. Теперь его близкие находятся в опасности.