Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Екатерина Волкова рассказала какие сигналы организма нельзя игнорировать
Безработица в России достигла рекордно низкого уровня в 2,4%
Чиабатта с сыром в духовке: прекрасная и очень простая идея для сэндвич-вечеринки
Страхование китайских автомобилей вызывает сложности у российских компаний
TYMY оценила рост ипотечных ставок в августе
Туристы заметили морского дьявола у побережья Египта
Могут ли упражнения на пресс увеличить талию: раскрываем правду
Red Dead Online: тройные бонусы и бесплатные награды в августе
Зарплаты в России в мае выросли на 8,8%
Фильм "Никто 2" с Кристофером Ллойдом выйдет 15 августа 2025 года

Кристофер Ллойд появится в продолжении комедийного боевика "Никто"

0:49
Кино

Кристофер Ллойд сыграет Дэвида Мэнселла, отца главного героя, в комедийном боевике "Никто 2". Об этом пишет Deadline.

Кристофер Ллойд появится в продолжении комедийного боевика "Никто"
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

В качестве режиссёра выступит Тимо Тьяджанто. Сценарий напишут Дерек Колстад, Аарон Рабин, Боб Оденкёрк и Умайр Алим. Сиквел должен выйти 15 августа 2025 года.

По сюжету фильма "Никто" в дом аудитора по имени Хатч врываются грабители. Они крадут браслет дочери главного героя. Мужчина отправляется на поиски преступников. По пути он ввязывается в драку с хулиганами, которые оказываются в больнице. Скоро выяснятся, что один из пострадавших является братом влиятельного бандита.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
В легендарный лагерь "Артек" приезжают самые активные дети Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Зеленский сдулся или его сдули? Почему Киев вдруг захотел референдума в стране по вопросу РФ
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Последние материалы
Страхование китайских автомобилей вызывает сложности у российских компаний
TYMY оценила рост ипотечных ставок в августе
Туристы заметили морского дьявола у побережья Египта
Могут ли упражнения на пресс увеличить талию: раскрываем правду
Кристофер Ллойд появится в продолжении комедийного боевика "Никто"
Red Dead Online: тройные бонусы и бесплатные награды в августе
Зарплаты в России в мае выросли на 8,8%
Кейт Миддлтон в подростковом возрасте перенесла операцию
Новые инициативы Microsoft в борьбе против злоупотреблений ИИ для создания дипфейков
Для съёмок фильма "Простоквашино" построили настоящую деревню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников