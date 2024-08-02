Кристофер Ллойд сыграет Дэвида Мэнселла, отца главного героя, в комедийном боевике "Никто 2". Об этом пишет Deadline.
В качестве режиссёра выступит Тимо Тьяджанто. Сценарий напишут Дерек Колстад, Аарон Рабин, Боб Оденкёрк и Умайр Алим. Сиквел должен выйти 15 августа 2025 года.
По сюжету фильма "Никто" в дом аудитора по имени Хатч врываются грабители. Они крадут браслет дочери главного героя. Мужчина отправляется на поиски преступников. По пути он ввязывается в драку с хулиганами, которые оказываются в больнице. Скоро выяснятся, что один из пострадавших является братом влиятельного бандита.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.