Фильм "Никто 2" с Кристофером Ллойдом выйдет 15 августа 2025 года

Кристофер Ллойд появится в продолжении комедийного боевика "Никто"

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Кристофер Ллойд сыграет Дэвида Мэнселла, отца главного героя, в комедийном боевике "Никто 2". Об этом пишет Deadline.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

В качестве режиссёра выступит Тимо Тьяджанто. Сценарий напишут Дерек Колстад, Аарон Рабин, Боб Оденкёрк и Умайр Алим. Сиквел должен выйти 15 августа 2025 года.

По сюжету фильма "Никто" в дом аудитора по имени Хатч врываются грабители. Они крадут браслет дочери главного героя. Мужчина отправляется на поиски преступников. По пути он ввязывается в драку с хулиганами, которые оказываются в больнице. Скоро выяснятся, что один из пострадавших является братом влиятельного бандита.