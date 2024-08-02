В Подмосковье построили настоящую деревню для съёмок фильма Сарика Андреасяна

Создатели фильма "Простоквашино" построили в Подмосковье деревню для съёмок проекта. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
По словам режиссёра Сарика Андреасяна, люди не смогут понять, что деревня возведена для съёмок, если приедут в неё. Он отметил, что решение о постройке приняли, так как в павильоне нельзя создать настолько большое количество объектов.
"Это полноценная деревня, в которой есть почта, дом дяди Фёдора, дом профессора Сёмина. Если вы внезапно заедете сюда, то у вас будет полное ощущение, что здесь живут люди, и деревня настоящая. Построить в павильоне такое большое количество объектов не представляется возможным. Было бы очень сложно имитировать такой цвет и такой ландшафт. Из компьютерной графики в нашем фильме только нарисованные животные, а всё остальное мы делаем по-настоящему", — рассказал режиссёр.
Напомним, что съёмки "Простоквашино" стартовали в июне. В основе картины лежит повесть Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот". Дата премьеры пока не сообщается.
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