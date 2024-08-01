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Премьера третьей части "Angry Birds в кино" намечена на 2026 год: Судейкис и Гэд подтвердили участие

Премьера мультфильма "Angry Birds в кино 3" состоится в 2026 году

0:55
Кино

В начале июня объявили о выходе третьей части мультфильма "Angry Birds в кино". Создатели показали короткий тизер, но не сообщили даже примерную дату релиза.

Премьера мультфильма "Angry Birds в кино 3" состоится в 2026 году
Фото: youtube.com by Ютуб-канал SonyPicturesRU, PDM

Недавно в интервью продюсер проекта сообщил, что премьера мультфильма запланирована на 2026 год. Точная дата пока не названа, но теперь зрителям известен хотя бы год выхода.

Джейсон Судейкис (голос Реда) и Джош Гэд (голос Чака) вновь озвучат своих персонажей. Режиссёром триквела станет Джон Райс, который был сорежиссёром второй части и ведущим художником по раскадровке оригинального фильма. Другие детали пока не разглашаются.

Первые две части собрали неплохую кассу и понравились многим фанатам Angry Birds. Эти мультфильмы оценили даже те, кто не играл в популярную игру "Злые Птички".

Angry Birds 3 в кино — Тизер-трейлер (2025)
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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