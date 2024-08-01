В начале июня объявили о выходе третьей части мультфильма "Angry Birds в кино". Создатели показали короткий тизер, но не сообщили даже примерную дату релиза.
Недавно в интервью продюсер проекта сообщил, что премьера мультфильма запланирована на 2026 год. Точная дата пока не названа, но теперь зрителям известен хотя бы год выхода.
Джейсон Судейкис (голос Реда) и Джош Гэд (голос Чака) вновь озвучат своих персонажей. Режиссёром триквела станет Джон Райс, который был сорежиссёром второй части и ведущим художником по раскадровке оригинального фильма. Другие детали пока не разглашаются.
Первые две части собрали неплохую кассу и понравились многим фанатам Angry Birds. Эти мультфильмы оценили даже те, кто не играл в популярную игру "Злые Птички".
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.