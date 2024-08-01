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Тизер второго сезона "Игры в кальмара" от Netflix: премьера состоится 26 декабря этого года

Стала известна дата выхода второго сезона сериала "Игра в кальмара"

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Кино

Netflix выпустил тизер второго сезона "Игры в кальмара" и объявил дату его премьеры — 26 декабря этого года. Также было объявлено, что третий сезон станет заключительным и выйдет в 2025 году.

Стала известна дата выхода второго сезона сериала "Игра в кальмара"
Фото: youtube.com by Ютуб-канал FILMIX, PDM

События второго сезона будут разворачиваться через три года после победы главного героя Сон Ки Хуна в шоу. Он продолжит поиски организаторов, чтобы навсегда прекратить смертельные игры. Однако, когда его усилия увенчаются успехом, станет ясно, что для завершения игры ему нужно будет снова принять в ней участие.

В начале года стало известно, что во втором сезоне сериала, кроме Ли Джон-джэ, исполнившего главную роль, вернутся и другие актёры. Среди них — Ли Бён-хон, сыгравший ведущего игры, и Ви Ха-джун, исполнивший роль полицейского.

Squid Game: Season 2 | Date Announcement | Netflix
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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