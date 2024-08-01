"Злые языки" на НТВ: возвращение Дмитрия Нагиева после долгого отсутствия

Актер Дмитрий Нагиев спустя 2,5 года отсутствия вернется на телевидение. Канал НТВ анонсировал выход детектива "Злые языки" с его участием, снятого по произведениям нижегородского краеведа Николая Свечина. В этом проекте Нагиев сыграл дворянина Евдокима Нефедьева, который по сюжету смертельно ранен на ярмарке. Сотрудник городского сыска начинает расследование, погружаясь в теневую жизнь города.
Другие проекты с участием Нагиева, такие как "12 стульев", "Зять" и "Колбаса", пока остаются на паузе. Актер исчез с экранов после начала СВО, не появляясь в шоу "Голос", новогодних программах и сериалах.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.