"Злые языки" на НТВ: возвращение Дмитрия Нагиева после долгого отсутствия

Дмитрий Нагиев возвращается на телевидение с детективом "Злые языки"

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Актер Дмитрий Нагиев спустя 2,5 года отсутствия вернется на телевидение. Канал НТВ анонсировал выход детектива "Злые языки" с его участием, снятого по произведениям нижегородского краеведа Николая Свечина. В этом проекте Нагиев сыграл дворянина Евдокима Нефедьева, который по сюжету смертельно ранен на ярмарке. Сотрудник городского сыска начинает расследование, погружаясь в теневую жизнь города.

Фото: commons.wikimedia.org by Лев Леонидович Медведев, CC BY-SA 4.0

Другие проекты с участием Нагиева, такие как "12 стульев", "Зять" и "Колбаса", пока остаются на паузе. Актер исчез с экранов после начала СВО, не появляясь в шоу "Голос", новогодних программах и сериалах.