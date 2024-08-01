Ване — 22, он ещё маленький: Мария Голубкина рассказала о жизни своих детей в Германии

Голубкина считает правильным решение Фоменко отправить детей за границу

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Сейчас никого не удивишь тем, что звёздные дети проживают за границей. Вот и Мария Голубкина сообщила, что её сын и дочь от Николая Фоменко обосновались в Германии. Актриса рассказала о жизни своих детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович, CC BY-SA 3.0

Мария признала, что немалый вклад в воспитание Ивана и Анастасии внёс их отец. Он настоял на том, чтобы наследники получали образование за границей. Вначале актриса была против этого решения, но со временем уступила.

Голубкина рассказала, что делает всё возможное для своих детей. Речь, в первую очередь, об отношениях с их отцом, к которому она относится с уважением, несмотря на разногласия. Приняла его предложение отправить детей за границу, хотя казалось, что будет скучать по ним, если они уедут учиться далеко от дома.

"Я понимаю, что его решения правильнее, чем мои, потому что он умнее. То, что делает Николай Владимирович — абсолютно правильно, несмотря на то, что плевать он хотел на мои чувства. В этом случае я его поддерживаю"

Наследники прекрасно себя чувствуют в Германии и, судя по всему, не собираются возвращаться на Родину.