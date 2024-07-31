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Новый сериал по "Гарри Поттеру": какие скандалы и слухи разгорелись за два года до начала съёмок

Актёры отказываются сниматься в новом сериале по "Гарри Поттеру"

Кино

Скандалы вокруг нового сериала по "Гарри Поттеру" начались еще до его выхода. До премьеры первого сезона еще два года, но вокруг производства уже ходят слухи о проблемах с подбором актёров.

Актёры отказываются сниматься в новом сериале по "Гарри Поттеру"
Фото: YouTube канал НеСпойлер by Скриншот видео YouTube канала НеСпойлер, PDM

Шоураннеры попробовали отказаться от приглашения Джоан Роулинг, но это вызвало возмущение поклонников, ведь они считают, что её участие — это ключ к успеху. Поэтому создателям ничего не остаётся, как подключить автора книги к работе над экранизацией.

"Для меня важно стремление Max сохранить целостность моих книг, и я с нетерпением жду возможности принять участие в этой новой адаптации, которая обеспечит глубину и детализацию, доступные только в телевизионном формате", — заявила Роулинг в одном из недавних интервью о сериале.

К тому же, из-за разногласий с писательницей, создатели испытывают трудности с подбором команды, многие актёры отказываются от участия в проекте из-за её позиции по трансгендерам. Так что пока не ясно, смогут ли продюсеры заполучить желаемых звёзд на главные роли.

Стало известно, что объявлен кастинг на основные роли, поэтому стало понятно, что "старенькие" актёры не появятся в сериале. Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон не получат роли.

Дэниел Рэдклифф предположил, что создатели новой киноадаптации хотят начать всё с чистого листа и пока не придумали, как вернуть в неё старого Гарри. Но Warner Bros. могут пригласить полюбившихся актёров на роли взрослых персонажей. Например, сделать из Эммы Уотсон Минерву Макгонагалл, а из Дэниела Рэдклиффа — профессора Снегга. что из этого получится покажет время.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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