Родственница Светланы Светличной рассказала о её самочувствии

Невестка Светланы Светличной поделилась информацией о состоянии 84-летней звезды

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Невестка известной советской актрисы Светланы Светличной, удостоенной звания Заслуженной артистки РСФСР, поделилась информацией о состоянии здоровья 84-летней звезды. Невестка Светличной, Ольга, в беседе с Telegram-каналом "Звездач" сообщила, что, несмотря на обнаруженную опухоль головного мозга, самочувствие актрисы остается удовлетворительным.

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По словам Ольги, Светлана Афанасьевна не испытывает болевых ощущений и не предъявляет жалоб на свое состояние. Вопрос о проведении биопсии будет решаться медицинскими специалистами, если они сочтут эту процедуру необходимой. Родственница подчеркнула, что данная ситуация не вызывает у актрисы беспокойства.

Невестка Светличной также выразила мнение, что новость о заболевании актрисы не является сенсационной, учитывая ее возраст. Она иронично заметила, что настоящей сенсацией было бы рождение ребенка в таком возрасте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светлана Светличная могла быть госпитализирована в психиатрическую клинику из-за новообразования в головном мозге. Сообщается, что с 2017 года актриса находится под наблюдением в психоневрологическом диспансере. У нее диагностирована болезнь Альцгеймера, которая привела к значительному ухудшению памяти, а также к проблемам с речью и мышлением.