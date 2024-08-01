Козловский признался в чувствах к Алле Пугачёвой

Данила Козловский признался в чувствах Алле Пугачевой

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Известный российский актер Данила Козловский выступил с необычным номером в концертном зале "Дзинтари" в латвийском городе Юрмала. Информацию об этом событии распространило издание MK.RU.

Фото: https://www.instagram.com/v_serduchka by Инстаграм Андрея Данилко is licensed under public doman

Программа выступления Козловского включала в себя моноспектакль "Фрэнк", после которого артист исполнил популярную композицию "Любовь, похожая на сон" из репертуара Аллы Пугачевой. Во время выступления актер не скрывал своего восхищения творчеством певицы, признавшись, что давно является ее поклонником.

Примечательно, что сама Алла Пугачева присутствовала на мероприятии вместе со своим супругом Максимом Галкиным, который внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. По сведениям MK.RU, после окончания спектакля знаменитая исполнительница лично подошла к Козловскому за кулисами, чтобы выразить свою признательность за его игру.

Стоит отметить, что недавно Данила Козловский оказался в центре судебного разбирательства по делу о предполагаемой дискредитации Вооруженных сил России. Поводом для разбирательства послужили заявления Виталия Бородина, возглавляющего "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией". Бородин утверждал, что после начала специальной военной операции актер уехал в США, а затем вернулся в Россию и возобновил свою театральную деятельность. Однако суд принял решение в пользу Козловского.