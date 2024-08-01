Алексей Воробьёв заявил, что не готовился к роли Владимира Путина в фильме "Рейган"

Известный российский актер и исполнитель Алексей Воробьев поделился информацией о своем участии в голливудской картине "Рейган", где он воплотил образ молодого Владимира Путина. Эти подробности актёр раскрыл в эфире утренней программы на телеканале ТНТ, запись которой доступна на платформе Rutube.
Воробьев отметил, что роль молодого сотрудника КГБ Путина не потребовала от него специальной подготовки, и этот опыт оказался для него чрезвычайно увлекательным. Он упомянул, что в описании персонажа для проб было лаконично указано, что ищут актера на роль молодого Путина, оставляя простор для интерпретации образа.
Артист рассказал о быстром утверждении на роль после прохождения проб. Он также напомнил о трудностях, с которыми столкнулся в начале своей голливудской карьеры, когда через год после начала работы перенес инсульт. Несмотря на это, Воробьев подчеркнул свою решимость продолжать карьеру, отметив стойкость русского характера.
Актер выразил свое отношение к этому опыту, назвав его не самым воодушевляющим началом мировой карьеры, но подчеркнул, что не собирается сдаваться.
Стоит отметить, что ранее другой российский актер, Данила Козловский, высказывался о преимуществах западного кинематографа по сравнению с отечественным.
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