"Красная Поляна" — легкая история о любви и дружбе в горах Сочи

Авторы "Беспринципных" — режиссер Роман Прыгунов и сценарист Владимир Васильев — создали для Кинопоиска оригинальный сериал "Красная Поляна". Идея проекта возникла у Прыгунова и Николая Фоменко несколько лет назад во время отдыха в Красной Поляне, где их вдохновила уникальная атмосфера этого места. Итогом стал легкий, веселый и раскрепощенный сериал о любви, дружбе и простых ценностях на фоне заснеженных гор и живописных закатов.
В главной роли дебютировала выпускница Российского государственного института сценических искусств Рината Тимербаева. Также в сериале снялись Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарев и Матвей Лыков. Продюсер Владимир Маслов отметил, что после успешного сотрудничества с Прыгуновым над фильмом "Миллиард", они стремились к новому совместному проекту, который стал возможен благодаря идее "Красной Поляны".
По сюжету, обаятельная светская авантюристка Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну, очарованная сочетанием моря и гор, пальм и снегов. На новом месте она сразу же попадает в руки начальника службы безопасности курорта Михалыча. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино, вычислить шантажистов и сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья.
Съемки 10-серийной авантюрной комедии проходили в Красной Поляне, на побережье Сочи и в Москве. Производством занимаются кинокомпании LOCATOR и "Плюс Студия" при участии ZOOM Production. Премьера сериала состоится на Кинопоиске в 2025 году.
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