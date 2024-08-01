"Красная Поляна" — легкая история о любви и дружбе в горах Сочи

Новый сериал "Красная Поляна": приключения и выбор на фоне живописных гор

1:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Авторы "Беспринципных" — режиссер Роман Прыгунов и сценарист Владимир Васильев — создали для Кинопоиска оригинальный сериал "Красная Поляна". Идея проекта возникла у Прыгунова и Николая Фоменко несколько лет назад во время отдыха в Красной Поляне, где их вдохновила уникальная атмосфера этого места. Итогом стал легкий, веселый и раскрепощенный сериал о любви, дружбе и простых ценностях на фоне заснеженных гор и живописных закатов.

Фото: openverse.org by Alexxx1979, CC BY-SA 2.0

В главной роли дебютировала выпускница Российского государственного института сценических искусств Рината Тимербаева. Также в сериале снялись Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарев и Матвей Лыков. Продюсер Владимир Маслов отметил, что после успешного сотрудничества с Прыгуновым над фильмом "Миллиард", они стремились к новому совместному проекту, который стал возможен благодаря идее "Красной Поляны".

По сюжету, обаятельная светская авантюристка Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну, очарованная сочетанием моря и гор, пальм и снегов. На новом месте она сразу же попадает в руки начальника службы безопасности курорта Михалыча. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино, вычислить шантажистов и сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья.

Съемки 10-серийной авантюрной комедии проходили в Красной Поляне, на побережье Сочи и в Москве. Производством занимаются кинокомпании LOCATOR и "Плюс Студия" при участии ZOOM Production. Премьера сериала состоится на Кинопоиске в 2025 году.