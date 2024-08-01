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Утечка финального эпизода "Дома дракона": причины и последствия

Финальный эпизод "Дома дракона" оказался в Сети до премьеры

1:33
Кино

Финальный эпизод популярного шоу "Дом дракона" попал в Сеть задолго до официальной премьеры. Телеканал HBO прокомментировал раннюю утечку информации о содержании финального эпизода второго сезона сериала. Сообщается, что клипы из финала нового сезона "Дома дракона" появились в социальных сетях после непреднамеренного цитирования международным сторонним дистрибьютором. HBO активно отслеживает и удаляет фрагменты из Интернета, заверяя поклонников, что весь эпизод можно будет посмотреть в это воскресенье вечером на каналах HBO и Max.

Финальный эпизод "Дома дракона" оказался в Сети до премьеры
Фото: kinopoisk.ru is licensed under public domain

Десятки роликов из восьмого эпизода, премьера которого запланирована на 4 августа 2024 года, были незаконно загружены в аккаунт социальной сети TikTok и быстро распространились по другим соцсетям. Фрагменты были смонтированы кем-то, кто снимал их с экрана с помощью записывающего устройства. Эта утечка стала вторым случаем, когда финал "Дома дракона" просочился в Сеть раньше запланированного срока. У франшизы "Игра престолов" долгая история утечек контента, которые обычно происходят за неделю до выхода в эфир, когда серия отправляется контент-партнерам HBO по всему миру. Например, инцидент 2022 года был связан с партнером по дистрибуции, который распространял шоу на Европу, Ближний Восток и Африку.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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