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Льюис Пуллман может сыграть Сентри в "Громовержцах"

Льюис Пуллман официально присоединяется к актёрскому составу сериала «Громовержцы»

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Кино

На "San Diego Comic-Con Marvel Studios" было объявлено много нового. Один из самых ожидаемых моментов — это подтверждение того, что Роберт Дауни-младший вернется на роль Доктора Дума в фильмах "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретные войны".

Льюис Пуллман официально присоединяется к актёрскому составу сериала «Громовержцы»
Фото: kinopoisk.ru is licensed under Free More info

Подтвердились слухи о возвращении братьев Руссо в качестве режиссёров этих фильмов.

Также стало известно, что Льюис Пуллман, звезда сериала "Уроки химии", будет играть в фильме "Громовержцы". Хотя роль Пуллмана пока не раскрыта полностью, есть предположения, что он будет играть Сентри.

В фильме "Громовержцы", аналоге "Отряда самоубийц" в Marvel, будут Флоренс Пью в роли Елены Беловой, Себастьян Стэн в роли Баки Барнса, Уайатт Рассел в роли Джона Уокера, Дэвид Харбор в роли Красного Стража, Ханна Джон-Кеймен в роли Призрака и Ольга Куриленко в роли Taskmaster.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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