В кинотеатре "Художественный" прошла премьера комедии "Тополиный пух"

В московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера комедии "Тополиный пух", в главных ролях которой выступили Антон Лапенко и Аглая Тарасова, сообщает ТАСС.
Фильм повествует о неудачнике по имени Саша, работающем охранником в обменном пункте. Он неожиданно влюбляется в авантюристку, уже состоящую в отношениях, и сталкивается с киллером на пенсии.
Картина состоит из трех новелл, каждая из которых рассказывает одно и то же событие с точки зрения одного из главных героев.
Лапенко поделился, что ему было легко сыграть одну и ту же историю трижды.
Идея и сценарий принадлежат Илье Петрухину и Олегу Гольдфайну, а режиссером выступил Артем Лемперт.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.