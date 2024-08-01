В кинотеатре "Художественный" прошла премьера комедии "Тополиный пух"

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Тополиный пух"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

В московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера комедии "Тополиный пух", в главных ролях которой выступили Антон Лапенко и Аглая Тарасова, сообщает ТАСС.

Фото: kino.mail.ru is licensed under Free More info

Фильм повествует о неудачнике по имени Саша, работающем охранником в обменном пункте. Он неожиданно влюбляется в авантюристку, уже состоящую в отношениях, и сталкивается с киллером на пенсии.

Картина состоит из трех новелл, каждая из которых рассказывает одно и то же событие с точки зрения одного из главных героев.

Лапенко поделился, что ему было легко сыграть одну и ту же историю трижды.

Идея и сценарий принадлежат Илье Петрухину и Олегу Гольдфайну, а режиссером выступил Артем Лемперт.