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В кинотеатре "Художественный" прошла премьера комедии "Тополиный пух"

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Тополиный пух"

0:49
Кино

В московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера комедии "Тополиный пух", в главных ролях которой выступили Антон Лапенко и Аглая Тарасова, сообщает ТАСС.

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Тополиный пух"
Фото: kino.mail.ru is licensed under Free More info

Фильм повествует о неудачнике по имени Саша, работающем охранником в обменном пункте. Он неожиданно влюбляется в авантюристку, уже состоящую в отношениях, и сталкивается с киллером на пенсии.

Картина состоит из трех новелл, каждая из которых рассказывает одно и то же событие с точки зрения одного из главных героев.

Лапенко поделился, что ему было легко сыграть одну и ту же историю трижды.

Идея и сценарий принадлежат Илье Петрухину и Олегу Гольдфайну, а режиссером выступил Артем Лемперт.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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