Стало известно, сколько заработали российские фильмы за рубежом в 2024 году

Сборы российских фильмов за рубежом выросли на 66,7%

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Кассовые сборы российских фильмов за рубежом выросли на 66,7% в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: pixabay.com by QuinceMedia, PDM

В этом году отечественные проекты принесли 14,2 миллиона долларов выручки за границей. В 2023-м сборы составили 8,5 миллиона долларов за аналогичный период. Самой кассовой российской картиной за рубежом стала "Маша и Медведь". На втором месте расположился проект "Коты Эрмитажа", а на третьем — "Снежная королева: Разморозка".

Ранее Pravda.Ru писала, что отечественные проекты заработали 11 миллионов долларов с января по март в других государствах.