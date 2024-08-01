Кинокритик Григорьев рассказал, ради каких героев стоит смотреть "Пацанов"

Кинокритик Григорьев: "Пацанов" стоит смотреть ради Хоумлендера, Бутчера и Старлайт

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Кинокритик Роман Григорьев заявил, что супергеройский сериал "Пацаны" стоит смотреть ради персонажей Билли Бутчера, Старлайт и Хоумлендера. Об этом он заявил NEWS.ru.

Фото: flickr.com by Pat Loika, CC BY 2.0

По мнению эксперта, симпатия зрителей перетекает от одного героя к другому. Роман Григорьев сравнил тенденцию "Пацанов" с ситуацией в другой популярной ленте — "Друзья".

"Старлайт среди девочек, Билли Бутчер и Хоумлендер. Народ может смотреть и плавно перетекать в симпатиях от одного героя к другому. Сначала один, потом новое качество появилось у другого. Как в "Друзьях" — сначала один сосед, потом другой", — заявил кинокритик.

Ранее Pravda.Ru писала, что Роман Григорьев назвал фильм, благодаря которому Жан Рено пробился в Голливуд.