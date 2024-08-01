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В России стартовали съёмки сериала "Склиф" с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус

Иван Охлобыстин снимется в сериале "Склиф" про будни врача-травматолога

0:47
Кино

Телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" и компания "Медиаслово" начали снимать сериал "Склиф". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Иван Охлобыстин снимется в сериале "Склиф" про будни врача-травматолога
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

В качестве режиссёра выступает Всеволод Аравин ("Постучись в мою дверь в Москве"). В ленте принимают участие Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Матвей Лыков и другие актёры. При этом известно, что специально для съёмок полностью воссоздали приёмное отделение НИИ имени Склифосовского в Москве.

В сериале покажут трудовые будни врача-травматолога института скорой помощи. Героиня каждую смену спасает жизни пациентов. Кроме того, она преодолевает гендерные предрассудки коллег и старается построить личную жизнь.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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