В России стартовали съёмки сериала "Склиф" с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус

Иван Охлобыстин снимется в сериале "Склиф" про будни врача-травматолога

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" и компания "Медиаслово" начали снимать сериал "Склиф". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

В качестве режиссёра выступает Всеволод Аравин ("Постучись в мою дверь в Москве"). В ленте принимают участие Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Матвей Лыков и другие актёры. При этом известно, что специально для съёмок полностью воссоздали приёмное отделение НИИ имени Склифосовского в Москве.

В сериале покажут трудовые будни врача-травматолога института скорой помощи. Героиня каждую смену спасает жизни пациентов. Кроме того, она преодолевает гендерные предрассудки коллег и старается построить личную жизнь.