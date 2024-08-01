В России стартовали съёмки сериала "Склиф" с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус

Телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" и компания "Медиаслово" начали снимать сериал "Склиф". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В качестве режиссёра выступает Всеволод Аравин ("Постучись в мою дверь в Москве"). В ленте принимают участие Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Матвей Лыков и другие актёры. При этом известно, что специально для съёмок полностью воссоздали приёмное отделение НИИ имени Склифосовского в Москве.
В сериале покажут трудовые будни врача-травматолога института скорой помощи. Героиня каждую смену спасает жизни пациентов. Кроме того, она преодолевает гендерные предрассудки коллег и старается построить личную жизнь.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.