Фильм "Горизонты 2" покажут на Венецианском кинофестивале

Премьера фильма Кевина Костнера "Горизонты 2" состоится 7 сентября

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания New Line Cinema объявила, что премьера вестерна Кевина Костнера "Горизонты 2" состоится на Венецианском кинофестивале. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Уточняется, что фильм не примет участие в основной конкурсной программе. Его продемонстрируют в последний день мероприятия — 7 сентября. При этом ранее премьера вестерна должна была состояться в кинотеатрах 16 августа. Однако дату перенесли из-за недостаточно больших кассовых сборов первого фильма.

Напомним, что Венецианский фестиваль является старейшим международным фестивалем в мире. Впервые он состоялся в 1932-м. В этом году мероприятие стартует 28 августа, а завершится 7 сентября.