В России снимут первый игровой фильм о Смешариках

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Начались съёмки основного блока фильма "Смешарики. Космическая экскурсия"

0:59
Кино

Группа компаний "Рики" приступила к основному блоку съёмок первого игрового фильма о Смешариках — "Смешарики. Космическая экскурсия". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Начались съёмки основного блока фильма "Смешарики. Космическая экскурсия"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Известно, что за игровую часть картины отвечает режиссёр Андрей Мармонтов, а за анимацию — Илья Максимов. Сценарий создал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. В проекте принимают участие Ян Цапник, Людмила Артемьева, Александр Лыков и другие актёры. 

Фильм выйдет весной 2026 года. Действие будет разворачиваться в 2-х параллельных мирах — в будущем и мире Смешариков. По сюжету Ёжик и Крош обнаруживают некое устройство. С его помощью герои переносятся в игру про будущее, в которой они являются обычными детьми на космическом корабле. Однако довольно скоро Ёжик и Крош понимают, что это не совсем игра.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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