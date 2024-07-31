В России снимут первый игровой фильм о Смешариках

Группа компаний "Рики" приступила к основному блоку съёмок первого игрового фильма о Смешариках — "Смешарики. Космическая экскурсия". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Известно, что за игровую часть картины отвечает режиссёр Андрей Мармонтов, а за анимацию — Илья Максимов. Сценарий создал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. В проекте принимают участие Ян Цапник, Людмила Артемьева, Александр Лыков и другие актёры.
Фильм выйдет весной 2026 года. Действие будет разворачиваться в 2-х параллельных мирах — в будущем и мире Смешариков. По сюжету Ёжик и Крош обнаруживают некое устройство. С его помощью герои переносятся в игру про будущее, в которой они являются обычными детьми на космическом корабле. Однако довольно скоро Ёжик и Крош понимают, что это не совсем игра.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.