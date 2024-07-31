Онлайн-кинотеатр KION выпустил трейлер российского ремейка южнокорейского хита "Незнакомец"

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер сериала "Город тайн". Этот сериал является ремейком популярного южнокорейского шоу Stranger ("Незнакомец").
Остросюжетный детектив рассказывает историю следователя Алексея Платова, который лишён способности испытывать чувства, и молодого лейтенанта Полины Лавровой. Вместе они расследуют загадочную смерть влиятельного бизнесмена.
В главных ролях: Илья Любимов, Ксения Лукьянчикова, Софья Лебедева, Митя Лабуш, Алексей Фатеев, Александра Тулинова, Алексей Фаддев, Виктор Зельцер и другие.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.