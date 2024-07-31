Онлайн-кинотеатр KION выпустил трейлер российского ремейка южнокорейского хита "Незнакомец"

Вышел трейлер ремейка южнокорейского сериала с Ильёй Любимовым

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Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер сериала "Город тайн". Этот сериал является ремейком популярного южнокорейского шоу Stranger ("Незнакомец").

Фото: youtube.com by Ютуб-канал kionru, PDM

Остросюжетный детектив рассказывает историю следователя Алексея Платова, который лишён способности испытывать чувства, и молодого лейтенанта Полины Лавровой. Вместе они расследуют загадочную смерть влиятельного бизнесмена.

В главных ролях: Илья Любимов, Ксения Лукьянчикова, Софья Лебедева, Митя Лабуш, Алексей Фатеев, Александра Тулинова, Алексей Фаддев, Виктор Зельцер и другие.