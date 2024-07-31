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Актриса Ева Смирнова рассказала, чего ждать зрителям от "Чебурашки 2"

Ева Смирнова: зрители получат много новых эмоций от просмотра "Чебурашки 2"

1:02
Кино

Звезда фильма "Чебурашка" 11-летняя Ева Смирнова призналась, что съёмки второй части картины проходят великолепно. Об этом она рассказала изданию "Комсомольская правда".

Ева Смирнова: зрители получат много новых эмоций от просмотра "Чебурашки 2"
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

По словам актрисы, у продолжения проекта Дмитрия Дьяченко будет интересный сюжет. Кроме того, Ева Смирнова заверила, что зрителей ждёт множество приключений и получение новых эмоций.

"Съёмки проходят замечательно. Очень яркая, крутая, солнечная команда. И съёмки прям, ну, вот ярче некуда! Постоянно придумывается что-то новое, интересное. А что ждёт зрителя? Много приключений, получение новых эмоций и интересный сюжет", — рассказала звезда "Чебурашки".

Сиквел должен выйти 1 января 2026 года. По сюжету Гена и Чебурашка узнают, что их дом планируют снести для строительства парка развлечений. Герои попытаются предотвратить это.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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