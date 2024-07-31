Актриса Ева Смирнова рассказала, чего ждать зрителям от "Чебурашки 2"

Звезда фильма "Чебурашка" 11-летняя Ева Смирнова призналась, что съёмки второй части картины проходят великолепно. Об этом она рассказала изданию "Комсомольская правда".
По словам актрисы, у продолжения проекта Дмитрия Дьяченко будет интересный сюжет. Кроме того, Ева Смирнова заверила, что зрителей ждёт множество приключений и получение новых эмоций.
"Съёмки проходят замечательно. Очень яркая, крутая, солнечная команда. И съёмки прям, ну, вот ярче некуда! Постоянно придумывается что-то новое, интересное. А что ждёт зрителя? Много приключений, получение новых эмоций и интересный сюжет", — рассказала звезда "Чебурашки".
Сиквел должен выйти 1 января 2026 года. По сюжету Гена и Чебурашка узнают, что их дом планируют снести для строительства парка развлечений. Герои попытаются предотвратить это.
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