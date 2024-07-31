Lionsgate и Global Film выпустили дублированный трейлер фильма "Бордерлендс" с Кейт Бланшетт

Кинокомпания Lionsgate и дистрибьютор Global Film выпустили дублированный трейлер фильма "Бордерлендс", основанного на популярной серии космических шутеров от первого лица.
В трейлере представлены несколько экшен-сцен, главные герои и Кейт Бланшетт в роли Лилит, заявляющей, что "ненавидит эту планету". Разумеется, речь идёт о Пандоре.
Фильм "Бордерлендс" расскажет историю Лилит и её команды, которые сражаются с инопланетными существами и ищут пропавшую девушку. Им предстоит столкнуться с множеством космических врагов и опасных созданий, чтобы спасти человека, обладающего ключом к невероятной силе.
Премьера фильма с Кейт Бланшетт и Джеком Блеком состоится 9 августа в мировых кинотеатрах, а в России — на день раньше, 8 августа.
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