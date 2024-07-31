Джеймс Ганн завершил съёмки фильма "Супермен: Наследие" и выразил благодарность команде за труд и эмоции

Режиссёр Джеймс Ганн завершил работу над съёмками фильма "Супермен"

Джеймс Ганн завершил съёмки своего нового фильма "Супермен". Режиссёр поделился этой новостью в социальных сетях, отметив, что процесс производства длился пять месяцев.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Cinematic Pro Studio, PDM

Ганн выразил благодарность съёмочной команде за её усилия и подчеркнул, что работал над фильмом с честью.

"От всего сердца спасибо вам всем. Для меня это было честью. Наше путешествие было трудным, но наполненным смехом, эмоциями, идеями и волшебством, которыми мы делились на съёмочной площадке. За это я бесконечно благодарен."

"Супермен: Наследие" расскажет о молодости Кларка Кента и становлении самого известного супергероя всех времён. Роль Супермена исполнит Дэвид Коренсвет, Лоис Лейн сыграет Рэйчел Броснахэн, Джимми Олсена — Скайлер Джизондо, а главного злодея — Николас Холт, известный по роли в "Безумном Максе: Дорога ярости".

Премьера фильма назначена на 11 июля 2025 года.