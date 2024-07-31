Американо-британская актриса Аня Тейлор-Джой названа самой красивой женщиной в мире по золотому сечению

Определена самая красивая актриса современности

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал самую красивую женщину в мире, сообщает издание The Sun.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Этой женщиной стала американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой.

"Она стала явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства", — заявил врач.

Де Сильва использовал правило золотого сечения для оценки лица звезды сериала "Ход королевы". Выяснилось, что пропорции её лица на 94,66 процента близки к идеалу.

"У неё самый высокий общий показатель положения глаз — 98,9 процента, что всего на 1,1 процента меньше идеала", — объяснил хирург.

Он также отметил, что Аня получила наивысшие оценки за положение и форму бровей.

Кроме Тейлор-Джой, которая заняла первое место в рейтинге самых красивых женщин, де Сильва также оценил внешность других знаменитостей. Второе место заняла актриса Зендея (94,37%), третье — супермодель Белла Хадид (94,35%), четвёртое — актриса Марго Робби (92,67%), а пятое — актриса Сон Хегё (92,67%).