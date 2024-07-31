Вопросы, на которые фильмы о Гарри Поттере не дали ответов: от предков до проклятых должностей

Топ-4 вопроса, оставшиеся без объяснения в фильмах о Гарри Поттере

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Фильмам по вселенной Гарри Поттера удалось великолепно передать дух книг и перенести истории на экран. Более того, создатели добавили несколько интересных деталей, которые не были в оригинальных произведениях. Тем не менее, у поклонников остались вопросы, на которые фильмы не дали ответов.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Darth Trailer, PDM

Что стало с дедушками и бабушками Гарри Поттера?

Известно, что родители Лили и Петунии отдавали предпочтение дочери-волшебнице, что привело к ненависти тёти к Гарри. А родители Джеймса Поттера оставили ему большое наследство. Однако Гарри никогда не пытался выяснить, что случилось с его бабушками и дедушками.

Как была проклята должность преподавателя защиты от тёмных искусств?

На этой позиции никто не задерживался надолго. Квирелл погиб, Римуса уволили, Локонс сошёл с ума, на лже-Грюма напал дементор, а Снегг сбежал. Говорят, что Том Реддл хотел занять эту должность, но директора ему отказали, и он наложил проклятие. Однако в истории волшебного мира больше нет примеров проклятия нематериальных объектов.

Куда делись деньги Гарри Поттера?

Большое наследство Гарри показали в "Философском камне", но затем о нём забыли. Он не помогал финансово семье Уизли, хотя долго жил у них, и когда ему нужна была новая метла, он надеялся на помощь преподавателей.

Как Квирелл нашёл Волан-де-Морта?

В "Философском камне" лишь упомянули, что профессор отправился в путешествие, чтобы найти Волан-де-Морта. Но детали их встречи остались неизвестными. Неясно, как Квирелл нашёл место пребывания злодея и попытался подчинить его себе.