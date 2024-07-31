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Лев Зулькарнаев рассказал о звёздной болезни: "Иногда позволяю себе не выполнить обещание"

Лев Зулькарнаев признался, что иногда в нём просыпается тёмная сторона

1:27
Кино

После успеха сериала "Слово пацана" Льву Зулькарнаеву, исполнившему роль Зимы, стали предлагать много проектов. Актёр признался, что иногда зазнаётся и забывает, что он всего лишь человек, а не супергерой.

"Ну, я иногда отлетаю", — рассказал Лев, признавшись, что в отношениях с девушками это тоже прослеживается — в непостоянстве и безответственности.

Иногда "головокружение от успеха" отражается на его отношении к людям, он позволяет себе опоздать или не выполнить обещание. Лев не считает, что это связано со множеством наград, которые обрушились на него, но тем не менее иногда перестаёт себя контролировать.

"Нет, такие вещи же не от количества наград зависят. В тебе и так живет тёмная сторона. Ты с ней вроде как борешься, но иногда такие вещи в виде локомотива хайпа развязывают руки этой тёмной стороне. Приходится себя постоянно одёргивать и корректировать. Как китайцы говорят, жизнь — постоянная поправка. Ты вроде идёшь по своему маршруту, но постоянно от него отклоняешься", — рассуждает он.

Зулькарнаеву стыдно, что съёмочная группа порой ищет его, будит, а потом прощает за проступок. И он боится, что так и будет продолжаться, пока реальность не прижмёт и не стукнет по лбу. Актёр говорит с собой об этом, чтобы не повторяться.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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