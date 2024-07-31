Дженнифер Энистон облили нефтью: съёмки "Утреннего шоу" начались не с кофе

Дженнифер Энистон во время съёмок подверглась атаке — на неё вылили вдеро нефти

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Недавно стартовали съёмки четвёртого сезона популярного сериала "Утреннее шоу", в котором Дженнифер Энистон играет главную роль.

Фото: YouTube канал Entertainment Tonight by Скриншот видео YouTube канала Entertainment Tonight, PDM

В новом сезоне актриса снова предстала в образе Алекс Леви, которая по сюжету оказывается в неприятной ситуации: на неё выливают вёдро нефти прямо в центре Нью-Йорка. На свежих фотографиях 55-летняя звезда сериала "Друзья" запечатлена именно в этот момент.

Недавно Дженнифер Энистон публиковала в социальных сетях пост, где она со сценарием в руках анонсирует продолжение любимого шоу.

"Да начнутся игры 4-го сезона "Утреннего шоу"! Вот и мы!" — подписала актриса.

"Утреннее шоу" рассказывает о личной и профессиональной жизни ведущих вымышленного новостного канала UBA. Сериал стал хитом на Apple TV+ с момента его премьеры в 2019 году.