Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запеканка с молодой картошкой и беконом: очень сытное блюдо для семейного ужина
Подробности предстоящего релиза игры "Гарри Поттер: Чемпионы по квиддичу"
Когда лучше прокалывать уши детям: рекомендации по возрасту
Россия и Белоруссия создадут объединённый рынок электроэнергии
Huawei представила свой первый игровой ноутбук на выставке ChinaJoy 2024
Обнаружена 3000-летняя скорлупа лесного ореха в древнем городе Нерик
КАМАЗ, устроивший ДТП на железной дороге вчера, был застрахован у "РЕСО"
Ошибки в кормлении домашних питомцев могут привести к проблемам со здоровьем
Анастасия Волочкова назвала Аллу Пугачёву святой
Дженнифер Энистон облили нефтью: съёмки "Утреннего шоу" начались не с кофе

Дженнифер Энистон во время съёмок подверглась атаке — на неё вылили вдеро нефти

0:59
Кино

Недавно стартовали съёмки четвёртого сезона популярного сериала "Утреннее шоу", в котором Дженнифер Энистон играет главную роль.

Дженнифер Энистон во время съёмок подверглась атаке — на неё вылили вдеро нефти
Фото: YouTube канал Entertainment Tonight by Скриншот видео YouTube канала Entertainment Tonight, PDM

В новом сезоне актриса снова предстала в образе Алекс Леви, которая по сюжету оказывается в неприятной ситуации: на неё выливают вёдро нефти прямо в центре Нью-Йорка. На свежих фотографиях 55-летняя звезда сериала "Друзья" запечатлена именно в этот момент.

Недавно Дженнифер Энистон публиковала в социальных сетях пост, где она со сценарием в руках анонсирует продолжение любимого шоу.

"Да начнутся игры 4-го сезона "Утреннего шоу"! Вот и мы!" — подписала актриса.

"Утреннее шоу" рассказывает о личной и профессиональной жизни ведущих вымышленного новостного канала UBA. Сериал стал хитом на Apple TV+ с момента его премьеры в 2019 году.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Апартаменты — это помещения всего лишь для временного там нахождения Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Турция вторгнется в Израиль? Политолог Колчин о громких заявлениях Эрдогана и раскладе сил на Ближнем Востоке
Набиуллина: корабль российской экономики ступил в неспокойные воды
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Последние материалы
Внедорожные способности без лишних размеров. Делимся моделями
Чесотка у кошек передаётся контактным путём и очень заразна
Какие продукты должны всегда быть в холодильнике: советы по питанию
Овощи, подходящие для выращивания в контейнерах
Краснодарский край способен в год принимать 18 миллионов туристов
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
Почему матовые помады сушат губы и как этого избежать?
Гречневая каша с тунцом и солёными огурцами: намного вкуснее традиционной
Цены на какао-бобы падают
Замглавы Минфина: доля льготной ипотеки не должна превышать 25% от общего портфеля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников