Дженнифер Энистон облили нефтью: съёмки "Утреннего шоу" начались не с кофе

Недавно стартовали съёмки четвёртого сезона популярного сериала "Утреннее шоу", в котором Дженнифер Энистон играет главную роль.
В новом сезоне актриса снова предстала в образе Алекс Леви, которая по сюжету оказывается в неприятной ситуации: на неё выливают вёдро нефти прямо в центре Нью-Йорка. На свежих фотографиях 55-летняя звезда сериала "Друзья" запечатлена именно в этот момент.
Недавно Дженнифер Энистон публиковала в социальных сетях пост, где она со сценарием в руках анонсирует продолжение любимого шоу.
"Да начнутся игры 4-го сезона "Утреннего шоу"! Вот и мы!" — подписала актриса.
"Утреннее шоу" рассказывает о личной и профессиональной жизни ведущих вымышленного новостного канала UBA. Сериал стал хитом на Apple TV+ с момента его премьеры в 2019 году.
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