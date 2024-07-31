Сериал "Столыпин": кто победит в борьбе выдающегося министра со сторонниками кровавого переворота

Состоялась премьера трейлера российского сериала "Столыпин"

Состоялась премьера трейлера сериала "Столыпин", который рассказывает о жизни выдающегося русского премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина в период политического кризиса. Фото: YouTube канал Trailer Port by Скриншот видео YouTube канала Trailer Port, PDM

Главная задача Столыпина — предотвратить революцию. Действие происходит в 1906 году, когда Столыпина назначают министром внутренних дел. Группа революционеров разрабатывает план его убийства, а политик всеми силами старается предотвратить кровавый переворот.

"Им нужны великие потрясения. Нам нужна великая Россия", — говорил Столыпин.

Сериал создается киностудией "Москино" при поддержке Института развития интернета. Премьера состоится на медиаплатформе "Смотрим", телепремьера — на канале "Россия".

Главные роли исполняют Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева.