Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта разбился на мотоцикле в Лос-Анджелесе

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в больницу после аварии

Пакс Джоли-Питт, 20-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, пострадал в результате ДТП в Лос-Анджелесе.

Фото: YouTube канал Julian Banks by Скриншот видео YouTube канала Julian Banks, PDM

По информации издания TMZ, инцидент произошёл на бульваре Лос-Фелис. Передвигаясь на электромотоцикле, Пакс врезался в автомобиль, не успев остановиться на красный свет светофора, когда подъезжал к перекрёстку. В момент аварии на нём не было шлема.

По словам очевидцев, после сильного удара Пакс пожаловался на боль в бедре. Его доставили в ближайшую больницу, где, по данным издания, его состояние оценили как стабильное. Ожидается, что во вторник Пакса выпишут из больницы.

Известно, что у Джоли и Питта есть ещё пятеро детей: 22-летний Мэддокс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло, а также близнецы Нокс и Вивьен, которым по 16 лет.