Компания "Наше кино" снимет сказку "Маша и Медведи"

В России снимут комедийную сказку "Маша и Медведи"

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Наше кино" приступит к съёмках комедийной сказки для всей семьи "Маша и Медведи" уже в августе. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: flickr.com by Frank Vassen, CC BY 2.0

В основе проекта будет лежать рассказ Льва Толстого. В качестве режиссёра выступит Антонина Руже. Главную роль исполнит Виталия Корниенко. Известно, что съёмки пройдут в Московской области. Все сказочные персонажи будут выполнены при помощи компьютерной графики.

По сюжету брат девочки Маши оказывается под чарами лесной нечисти и превращается в козлёнка. Главной героине предстоит объединиться с медведями, чтобы спасти его.