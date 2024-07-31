Компания "Наше кино" приступит к съёмках комедийной сказки для всей семьи "Маша и Медведи" уже в августе. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
В основе проекта будет лежать рассказ Льва Толстого. В качестве режиссёра выступит Антонина Руже. Главную роль исполнит Виталия Корниенко. Известно, что съёмки пройдут в Московской области. Все сказочные персонажи будут выполнены при помощи компьютерной графики.
По сюжету брат девочки Маши оказывается под чарами лесной нечисти и превращается в козлёнка. Главной героине предстоит объединиться с медведями, чтобы спасти его.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.